تطبيق جديد للنساء في غزة للتبليغ عن العنف الأسري

تسمح الأداة، التي تسمى "مساحاتنا" للنساء بطلب المساعدة النفسية أو القانونية دون أن يتركن تفاصيل

طورت مهندسة البرمجيات آلاء هتهت من قطاع غزة مؤخرًا أداة مصممة لمساعدة النساء اللائي يعانين من العنف الأسري على تلقي المساعدة النفسية والقانونية. تسمح الأداة، التي تسمى "مساحاتنا" للنساء بطلب المساعدة النفسية أو القانونية دون أن يتركن تفاصيل تكشف عن هويتهن، وهو ما لن يسمح لأحد أن يكتشف أنهن طلبن المساعدة، بحسب النشر في واينت.

وقالت آلاء لرويترز، إن "السبب الرئيسي الذي منع النساء من تقديم شكوى إلى السلطات أو الاتصال بمراكز المساعدة هو الخوف، لذا فإن الخصوصية مهمة بشكل خاص هنا" ، وأفادت بأن 355 امرأة قد حملن الأداة بالفعل ، وأن 160 اتصلت بـ مراكز المساعدة من خلاله.

وبحسب دائرة الإحصاء الفلسطينية، فإن 41٪ من النساء في غزة تعرضن للعنف الأسري، وزادت الحالات في فترة كورونا والإغلاقات على غرار ما حدث في العامل كله.

مقتل فلسطيني برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في منطقة رام الله

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الخميس، عن مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص قوات الأمن في الجزء العلوي من جسده في قرية ميديا، غربي رام الله ، بالقرب من الجدار الفاصل.

وأفاد الناطق العسكري بأن الشاب أصيب في البداية بجروح خطيرة وتم نقله إلى إحدى مستشفيات رام الله حيث توفي متأثرا بجراحه. ولم تتضح بعد ملابسات حادث مقتل هذا الشاب. وبحسبواينت، فإن هذه ثالث حالة وفاة فلسطينية في يوم واحد، في اشتباكات مع قوات الأمن.

وأشارت رويترز إلى أن محكمة في غزة، حكمت الشهر الماضي على رجل ضرب زوجته حتى الموت بالإعدام - لكن المنظمات النسائية تصر على أن الطريق للقضاء على العنف الأسري في غزة لا يزال طويلا، حيث غالبا ما تتم إحالة النساء إلى زعماء العشائر لحل الخلافات الأسرية.