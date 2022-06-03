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بينيت لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إسرائيل تحتفظ بحقها في التحرك ضد إيران"

i24news

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رافائيل غروسي ونفتالي بينيت ، إسرائيل ، في 03.06.22
Kobi Gideon / GPOرافائيل غروسي ونفتالي بينيت ، إسرائيل ، في 03.06.22

اسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن النفس والعمل ضد إيران من أجل وقف برنامجها النووي

التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت صباح اليوم بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور رافائيل غروسي خلال زيارة سريعة لإسرائيل.

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وذكر بينيت في الاجتماع أن إسرائيل تفضل المسار الدبلوماسي من أجل حرمان إيران من أي إمكانية لتطوير أسلحة نووية، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بحق الدفاع عن النفس والعمل ضد إيران من أجل وقف برنامجها النووي إذا المجتمع الدولي يفشل في القيام بذلك.

ستكون زيارة جروسي لإسرائيل قصيرة، وتأتي في إطار جهود بينيت لزيادة الضغط على إيران. وتعرّضت طهران في الأيام الأخيرة لعدّة ضربات كبيرة، منها قرار إدارة بايدن عدم شطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية الأميركية، وفضح أكاذيبها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واغتيالَيْن نُسبا إلى إسرائيل.

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