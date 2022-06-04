وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده ستقوم برد فوري على أي قرار سياسي للوكالة الذرية

أمير عبداللهيان ، "أي خطوة سياسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث ستدفع بلا شكّ الى رد فعل متّسق"

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس الجمعة، أن بلاده ستقوم برد فوري على أي خطوة سياسية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، في ظل تحضير دول غربية مشروع قرار يدعو طهران للتعاون مع الوكالة الأممية.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، قال أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "أي خطوة سياسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث ستدفع بلا شكّ الى رد فعل متّسق، فعاّل، وفوري من جانب الجمهورية الإسلامية"، مشيرا إلى أن إعداد الدول الغربية لمشروع القانون "يتعارض مع الممارسة الدبلوماسية، ومتسرّع وغير بنّاء، وسيجعل مسار التفاوض أكثر صعوبة وتعقيدا"، من دون تقديم إيضاحات بهذا الشأن.

ويأتي هذا التجاذب في وقت يهيمن الجمود على المباحثات بين إيران والقوى الكبرى الهادفة الى إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي لعام 2015، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في 2018.

وشكّل اجتماع مجلس المحافظين مدار بحث في اتصال أمس الجمعة أيضا بين أمير عبداللهيان ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وفق الخارجية الإيرانية.

وشدد الوزير الإيراني على أن "الأطراف الذين يعرقلون المسار الدبلوماسي سيتحمّلون مسؤولية تبعات اعتماد أي قرار ضد إيران" في مجلس المحافظين.

وفي نفس السياق، كان حسين أمير عبد اللهيان، قد أكد أمس الجمعة، أن زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإسرائيل تشكل مخالفة لموضوعية الوكالة، جاء هذا بعد أن تحدث الدكتور رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة، مع رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت حول وقف برنامج إيران النووي.

وكانت الوكالة الأممية التي تتخذ من فيينا مقرا، قالت في تقرير الإثنين الماضي إن "إيران لم تقدم توضيحات وافية بشأن آثار لمواد نووية تم العثور عليها في ثلاثة مواقع لم تصرّح عنها بأنها شهدت أنشطة كهذه، هي مريوان ورامين وتورقوزآباد".

وينظر لاقفال الملف الذي يشكّل نقطة تجاذب منذ مدة طويلة، على أنه محوري في سياق جهود إحياء الاتفاق النووي.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الخميس الماضي أن لدى واشنطن "مخاوف جدية للغاية" لأن "إيران لم ترد بشكل موثوق على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا "يمكننا أن نؤكد أننا نعتزم الانضمام إلى المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في تقديم مشروع قرار بشأن ضرورة التعاون الكامل لإيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".