الكويت: هزة أرضية بقوة 5 ريختر تضرب جنوبي البلاد

أفاد المعهد الكويتي للأبحاث العلمية، صباح اليوم السبت، أن الكويت تعرضت إلى هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شعر فيها سكان بعض المناطق.

وقال المعهد في تغريدة له عبر تويتر: "سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بالمعهد، اليوم السبت، زلزالاً بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غربي الأحمدي، وقد حدث في تمام الساعة 04:28:02 صباحاً بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض"، مضيفا "كما شعر فيه العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد"، حسب موقع الخليج أون لاين.