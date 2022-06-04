الكويت: هزة أرضية بقوة 5 ريختر تضرب جنوبي البلاد

أكد المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات أن الزلزال الذي ضرب الكويت كان بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر

أفاد المعهد الكويتي للأبحاث العلمية، صباح اليوم السبت، أن الكويت تعرضت إلى هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شعر فيها سكان بعض المناطق.

وقال المعهد في تغريدة له عبر تويتر: "سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بالمعهد، اليوم السبت، زلزالاً بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غربي الأحمدي، وقد حدث في تمام الساعة 04:28:02 صباحاً بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض"، مضيفا "كما شعر فيه العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد"، حسب موقع الخليج أون لاين.

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وفي نفس السياق، أكد المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات أن الزلزال الذي ضرب الكويت كان بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

كما قالت قوة الإطفاء الكويتية إنه لم تحدث أضرار نتيجة الزلزال.

ومن جهتها، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام الكويتية، في بيان لها فجر اليوم، بأنه قد تم تلقي عدة بلاغات من سكان المناطق الجنوبية بالبلاد حول الهزة الأرضية، مشيرة إلى أن إدارة عملياتها لم تسجل أي أضرار جراء الهزة الأرضية، مضيفة أنه كانت هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.