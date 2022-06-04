إيران : حالات وفيات لشخصيات بارزة في ظروف غامضة

كانت قناة إيران أنترناشيونال قد كشفت عن مقتل القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل زاده

شهد الأسبوعين الأخيرين وفاة شخصيات بارزة في مجالي الأمن والعلوم، حيث توفي اليوم المتخصص في تطوير الطائرات المسيّرة، الدكتور أيوب انتظاري، "نتيجة للتسمم".

وكان انتظاري يعمل في مركز برديس الجوفضائي بمدينة يزد وسط إيران، وينشط هذا المركز في مجال تطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، كما كان يعمل على مشاريع كبرى في مجال الجو فضاء، ويقال إنه توفي نتيجة للتسمم، إلا أن أقاربه يؤكدون أنه "لم يأكل طعاما مختلفا عنهم، وخلال الليلة قبل وفاته لم يعانِ من أي مرض، ورئيس مؤسسة برديس ذكر احتمال تعرضه لاغتيال"، حسب هيئة البث الرسمية "مكان" الإسرائيلية.

وبحسب التقارير، يقال إن البروفيسور انتظاري البالغ من العمر 35 عاما كان يعمل في مجال صناعة قطع محركات الصواريخ والطائرات في مؤسسة برديس الجوفضائية في محافظة يزد وسط إيران.

وكانت قناة إيران أنترناشيونال قد كشفت عن مقتل القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل زاده في كرج الاثنين الماضي، مضيفة أن "القيادي بالوحدة 840 في فيلق القدس توفي إثر سقوطه من فوق سطح منزله، بينما أبلغت عائلة أنه انتحر بسبب مشاكل نفسية رافقت انفصاله عن زوجته".