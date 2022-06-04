الولايات المتحدة الامريكيّة تلتزم بإعادة فتح قنصليتها في القدس

المتحدث بإسم وزارة الخارجية: بايدن اتخذ سلسلة من الخطوات تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الفلسطينيين

قال المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة فتح قنصليتها في القدس، بعد أن قال مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" خلاف ذلك.

خلال مؤتمر صحفي، طُلب من برايس الرد على تقرير تايع لصحيفة التايمز أوف إسرائيل يكشف أن إدارة بايدن قد استقرت على عدد من الخطوات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الفلسطينيين بدلا من إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

لم ينف برايس تقرير الصحيفة، لكنه أصر على أن واشنطن لا تزال “ملتزمة بإعادة فتح قنصلية في القدس” – وهو الخط الذي كرره مسؤولو بايدن عشرات المرات منذ أن أصدر وزير الخارجية أنطوني بلينكين هذا الإعلان لأول مرة قبل أكثر من عام.

وقد عارضت الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة، بحجة أنها تعد تعديا على سيادتها، وبالتالي أوقفت واشنطن هذه الخطوة، لعدم رغبتها في الدخول في قتال مع حلفائها الإسرائيليين.