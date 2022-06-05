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سقوط طائرة تدريب أردنية ومصرع طياريها

i24news

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تظهر صورة نشرها القصر الملكي الأردني في 29 أكتوبر 2018 أعضاء من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي يشاركون في تمرين تكتيكي أجراه لواء الأمير الحسن بن طلال الملكي الستون في قاعدة في الزرقاء شرقي عمان.
Yousef ALLAN / Jordanian Royal Palace / AFPتظهر صورة نشرها القصر الملكي الأردني في 29 أكتوبر 2018 أعضاء من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي يشاركون في تمرين تكتيكي أجراه لواء الأمير الحسن بن طلال الملكي الستون في قاعدة في الزرقاء شرقي عمان.

أعلن مصدر عسكري أردني اليوم، عن سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي، جراء خلل فني ما أدى إلى مصرع طياريها

أعلن مصدر عسكري أردني اليوم، عن سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي، جراء خلل فني ما أدى إلى مصرع طياريها .

ونقلت وكالة بترا الأردنية عن المصدر قوله إن "الطائرة كانت في جولة تدريبية وسقطت صباح اليوم في أرض خالية، في منطقة الرمثا بمحافظة إربد شمال البلاد، ونتج عن ذلك استشهاد طياريها وهما ضابطان برتبة نقيب ورائد".

وأفاد موقع العين عن مصدر عسكري قوله إن حادث سقوط طائرة التدريب وقع عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد.

واستشهد إثر سقوط الطائرة كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.

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