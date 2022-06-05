المزارعون الفلسطينيون يئنون تحت وطأة مخاوف بشأن انتشار الحمى القلاعية

ألقى المزارعون الفلسطينيون باللوم على السلطة الفلسطينية بوقف برنامج التطعيم الذي ثبت أنه ضروري لحماية الماشية

أدى تفشي مرض الحمى القلاعية في الضفة الغربية أوائل هذا العام إلى نفوق آلاف الماشية، ودفع المزارعين الفلسطينيين إلى حافة الإفلاس.

قال محمد بشير إنه اضطر إلى حرق المئات من حملانه النافقة بعد أن دمر تفشي المرض الماشية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما تركه مع أكثر من مجرد خسارة مالية لاذعة. وبنظره فإن هذه المحنة تبرز التحديات الفريدة التي يواجهها المزارعون في الأراضي الفلسطينية، الذين يشتكون من أن السلطة الفلسطينية لا توفر لهم الخدمات الكافية ويواجهون تهديدات مستمرة من جانب المستوطنين اليهود، وفق تعبيره.

وقال بشير الذي يملك آلاف الماشية بالقرب من مدينة نابلس لوكالة فرانس برس "لم أتلق مساعدة من السلطة الفلسطينية ولا حتى مكالمة هاتفية"، معربا عن استيائه مما وصفه بتقاعس وزارة الزراعة الفلسطينية.

ألقى المزارعون الفلسطينيون باللوم على السلطة الفلسطينية في وقف برنامج التطعيم الذي ثبت أنه ضروري لحماية الماشية من مرض مستوطن.

ويوضح بشير أنه مع غياب الحيوانات عن مساحات شاسعة من أراضي الرعي، يخشى المزارعون من قيام المستوطنين بوضع يدهم على الأراضي، فقد أقام هؤلاء مرارًا بؤرا استيطانية غير قانونية على أراضي الضفة الغربية التي يزعمون أنها غير مستخدمة.