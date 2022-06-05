تقرير: "القاتل الذي سمًم العالم الإيراني هرب من البلاد"

أفادت الأنباء أمس، أن الدكتور أيوب انتطاري كان مسؤولاً عن عدد من مشاريع الطيران الكبرى في الحرم التكنولوجي

كشفت 'إيران الدولية' وهي قناة تلفزيونية إيرانية مستقلة تبث من لندن عن أن القاتل الذي سمّم العالم الإيراني أيوب انتظاري هرب من البلاد. وقال مدير معهد دراسات الأمن القومي: "يجب فحص ما إذا كان الإيرانيون سيختارون عزو الأحداث الأخيرة لإسرائيل أيضًا"، حسبما جاء في موقع N12.

وقال التقرير: "تمت دعوة أيوب انتظاري، وهو عالم كبير في معهد AIO للأبحاث والتطوير وطبيب في مجال الطيران، إلى عشاء عمل من قبل شخص آخر أواخر الشهر الماضي". في نهاية الوجبة، بينما كان في طريق عودته إلى منزله، شعر فجأة بتوعك وانهيار. "تم نقل انتظاري إلى مستشفى سعيد الشهداء في مدينة يزد، حيث بذل الفريق الطبي أقصى المحاولات لإنقاذ حياته ولكن تم في النهاية إعلان وفاته".

أعلنت القوات الأمنية في إيران، عن عملية مطاردة وراء مضيف انتظاري المشتبه بتسميمه. ومع ذلك ، وفقًا للمصادر نفسها، فقد فر من البلاد تحت غطاء العتمة في نفس المساء الذي أقيمت فيه وجبة العشاء.

أفادت الأنباء أمس، أن الدكتور أيوب انتطاري كان مسؤولاً عن عدد من مشاريع الطيران الكبرى في الحرم التكنولوجي في يزد وهو خريج كلية هندسة الطيران، بجامعة شريف للتكنولوجيا.

وتنفي إيران هذه التقارير، وتزعم أن انتظاري كان إنسانًا وقورًا ويعمل في مصنع صناعي. وبحسبهم فإن أحد أقاربه "نشر أكاذيب على الشبكات – وستهتم بموضوعه الشرطة". وزعمت سلطة مدينة يزد التي حققت في الحادث أنه لم يكن هناك شيء غير عادي في وفاة انتظاري "الناجمة عن مرض".

وكتب مدير معهد دراسات الأمن القومي والقائد السابق للقوات المسلحة اللواء تمير هايمان على حسابه في تويتر أن "مقتل عالمين إيرانيين يضاف إلى أنباء حول هجمات السايبر ووفاة عضو كبير في الوحدة 840". وأضاف أن يتوجب الحكم على الأمور بنظرة استرتيجية وليس كل حادثة على حدة".

"وفي الوقت الذي تزعم فيه صحيفة نيويورك تايمز أنها كشفت عن تورط إسرائيل في قضية اغتيال نائب قائد الوحدة 840 ، الذي ورد أنه مسؤول، فضلا عن أمور أخرى، عن التخطيط لاغتيالات إسرائيليين في الخارج. "هذه المرة هناك غموض حول الأحداث (ومن الجيد أن هذا هو الحال)، ومع ذلك يجب مراقبة ما إذا كان الإيرانيون سيختارون أيضًا نسب الأحداث الأخيرة إلى إسرائيل، الأمر الذي سيترك أثره على الرغبة للرد بإطار ما يسمونه "معادلات الردع".

ويأتي مقتل انتظاري ضمن سلسلة حوادث واغتيالات أخرى في إيران الشهر الماضي. قبل نحو أسبوعين اغتيل الضابط في فيلق القدس حسن صياد خدايري. وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، عن مقتل قائد آخر في الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري هذا الأسبوع هو علي إسماعيل زاده بعد سقوطه من سطح. وأثارت التقارير المتنوعة والمتناقضة تساؤلات حول ملابسات وفاته، سواء كانت انتحاراً أم اغتيالاً. كما تم الإبلاغ في الأيام الأخيرة عن الوفاة الغامضة للدكتور قمران مالابور، الخبير النووي الذي كان يعمل في منشأة نطنز في مقاطعة أصفهان، في الأيام الأخيرة.