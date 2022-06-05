نحو تطبيع جديد: صفقة ثلاثية بين إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة

في مقابل فتح الأجواء السعودية، ستوافق إسرائيل على نقل جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السعودية

تجري مؤخرًا، مساع حثيثة للإعلان عن تفاهمات جديدة سيوقع عليها كل من السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل يتم بحسبها، فتح المجال الجوي السعودي بوجه شركات الطيران الإسرائيلية، بإطار اتفاقية ستغير وجه المنطقة من منظور التحالفات الإستراتيجية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط اليوم، بحسب النشر الأحد في يسرائيل هيوم.

ليس سراً أن علاقات غير رسمية تربط منذ سنوات بين إسرائيل والسعودية. ويجري الحديث اليوم عن نقل هذه العلاقات من السر إلى العلن، على الأقل جزئيًا. ويُرجح أن تكون علاقات التطبيع في طريقها إلى التبلور النهائي، لا سيما على خلفية التهديد الإيراني الذي يقلق السلطات في إسرائيل والرياض، إضافة إلى رغبة السعودية في تسخين العلاقات مع الولايات المتحدة والتي تعاني من أزمة زادتها تعقيدًا قضية مقتل خاشقجي.

ويضيف الموقع أن من يدفع بقوة باتجاه اكتمال مساعي التطبيع هو ولي العهد محمد بن سلمان، لكنه في هذه المرحلة لا يستطيع "المضي قدمًا" وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل، على نحو يخالف والده الملك سلمان، المعروف بمواقفه الأكثر صلابة وتتشددًا في هذه القضية.

في مقابل فتح الأجواء السعودية، ستوافق إسرائيل على نقل جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية. وتتحك هاتان الجزيرتين غير المأهولتين بمدخل خليج إيلات وهو ما يكسبهما أهميتهما الاسترتيجية.

وفي مراجعة تاريخية يتضح أن الملك السعودي عبد العزيز وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية لعدم وجود قوة بحرية للمملكة في يناير 1950، على ما كشفت الأهرام، وأضافت الصحيفة المصرية أن هنالك إثباتات تاريخية وجعرافية على تبعية الجزيرتين للمملكة السعودية وبالرغم من ذلك فقد تعثر كل هذا الوقت إعادتهما. مع العلم أن أصواتًا مصرية معارضة ارتفعت على خلفية الإعلان المري عن تحويل السيادة عنهما إلى السعودية بذريعة أن الجزيرتين حق للشعب المصري ولا يجب التفريط بهما.

بكل الأحوال فقد قضت اتفاقية كامب ديفيد على ضرورة أن توافق إسرائيل على نقل هذه الجزر لسيادة دولة ثالثة.

يذكر أن الخطوة برمتها من تدبير الإدارة الأمريكية المهتمة بزيادة إنتاج النفط السعودي بهدف خفض سعره. يأتي ذلك على خلفية الحظر المفروض على النفط والغاز الروسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة العالمية.