ردود فعل غاضبة في لبنان بعد وصول منصة الغاز الاسرائيلية "كاريس" الى مكانها المحدد

تابع ميشال عون أن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة "

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، إن إسرائيل على حد تعبيره :"تفتعل أزمة جديدة من خلال التعدي على الموارد اللبنانية في المياه المتنازع عليها، عقب وصول سفينة تابعة لشركة "نوبل إنرجي" الأوروبية".

وقال نجيب ميقاتي في بيان، إن "محاولات إسرائيل افتعال أزمة جديدة من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها".

وفي نفس السياق، كان الرئيس ميشال عون قد أعلن أنه "بحث مع ميقاتي دخول سفينة نوبل إنرجي المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل"، كما طلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليتسنى بعده اتخاذ القرار المناسب، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وتابع ميشال عون أن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً".

بدأت إسرائيل ولبنان مفاوضات بوساطة أمريكية بشأن حدودهما البحرية قبل عامين. وتعثرت المحادثات منذ أن رفع لبنان مطالبه.

تطالب لبنان بخط يمتد إلى الجنوب أكثر بكثير مما كانت عليه في مطالباتها الأصلية ، مما أدى إلى زيادة المنطقة المتنازع عليها من 860 كيلومتر مربع إلى 2300 كيلومتر مربع ، والتي ستشمل على الأقل جزءًا من حقل كاريش الشمالي.