سلاح البحرية الإسرائيلي يشتري سفينتي هبوط من الولايات المتحدة

شراء الفن يشير الى تغيير في التوجه الاستراتيجي للجيش الاسرائيلي والذي يحتاج لقدرات مناورة كبيرة

اعلن سلاح البحرية الإسرائيلية مؤخرا عن شراءه سفينتي هبوط من الولايات المتحدة، من المتوقع أن تصل خلال الأشهر القادمة. وبحسب "يسرائيل ديفنس" بدأ الجيش الإسرائيلي من خلال عملية استيعاب عملية وتقنية، بإنشاء وحدة بحرية في قاعدة أشدود، والتي سيتم فيها تشغيل السفن الجديدة.مع وصولها، ستخضع هذه السفن لفترة تأهيل عملية، تكنو-لوجستية وتدريبية على مدار عدة أشهر.

وذكر التقرير ان توقيت وصول السفن مثير، حيث تسعى البحرية الإسرائيلية منذ سنوات على العمل لتوسيع دور سلاح البحرية في المعارك البرية.

وذكر التقرير انه في عام 1993 تم اخراج سفن الهبوط من خدمة سلاح البحرية، لأنه من ناحية فرضية لا يوجد استخدام لهم في المعركة البرية. ولفت التقرير الى أن شراء هذه السفن يشير الى تغيير في التوجه الاستراتيجي للجيش الإسرائيلي، والذي يتعلق بالحاجة لقدرات مناورة لقوات كبيرة على مسافات بعيدة عن الحدود وخصوصا في لبنان.

من إجل ان يتدرب الجيش الاسرائيلي على مفهوم الهبوط ولقواعد القتالية التي لم يتدرب عليها الجيش على مدار 30 عاما، أجرى الجيش الاسرائيلي هذا الاسبوع تدريب عسكري واسع في قبرص، استخدمت خلاله وحدات الجيش الإسرائيلي سفن هبوط تم استئجارها من اليونان وايطاليا.