English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

سلاح البحرية الإسرائيلي يشتري سفينتي هبوط من الولايات المتحدة

i24news

دقيقة 1
تُظهر هذه الصورة البحرية الأمريكية التي تم الحصول عليها في 6 أكتوبر 2016 السفينة الهجومية البرمائية USS Iwo Jima (LHD 7) وسفينة الإنزال USS Fort McHenry (LSD 43) وحوض النقل البرمائي USS New York (LPD 21) أثناء
SEAMAN MICHAEL LOPEZ / NAVY MEDIA CONTENT OPERATIONS (N / AFPتُظهر هذه الصورة البحرية الأمريكية التي تم الحصول عليها في 6 أكتوبر 2016 السفينة الهجومية البرمائية USS Iwo Jima (LHD 7) وسفينة الإنزال USS Fort McHenry (LSD 43) وحوض النقل البرمائي USS New York (LPD 21) أثناء

شراء الفن يشير الى تغيير في التوجه الاستراتيجي للجيش الاسرائيلي والذي يحتاج لقدرات مناورة كبيرة

اعلن سلاح البحرية الإسرائيلية مؤخرا عن شراءه سفينتي هبوط من الولايات المتحدة، من المتوقع أن تصل خلال الأشهر القادمة. وبحسب "يسرائيل ديفنس" بدأ الجيش الإسرائيلي من خلال عملية استيعاب عملية وتقنية، بإنشاء وحدة بحرية في قاعدة أشدود، والتي سيتم فيها تشغيل السفن الجديدة.مع وصولها، ستخضع هذه السفن لفترة تأهيل عملية، تكنو-لوجستية وتدريبية على مدار عدة أشهر.  

Video poster

وذكر التقرير ان توقيت وصول السفن مثير، حيث تسعى البحرية الإسرائيلية منذ سنوات على العمل لتوسيع دور سلاح البحرية في المعارك البرية. 

وذكر التقرير انه في عام 1993 تم اخراج سفن الهبوط من خدمة سلاح البحرية، لأنه من ناحية فرضية لا يوجد استخدام لهم في المعركة البرية. ولفت التقرير الى أن شراء هذه السفن يشير الى تغيير في التوجه الاستراتيجي للجيش الإسرائيلي، والذي يتعلق بالحاجة لقدرات مناورة لقوات كبيرة على مسافات بعيدة عن الحدود وخصوصا في لبنان. 

من إجل ان يتدرب الجيش الاسرائيلي على مفهوم الهبوط ولقواعد القتالية التي لم يتدرب عليها الجيش على مدار 30 عاما، أجرى الجيش الاسرائيلي هذا الاسبوع تدريب عسكري واسع في قبرص، استخدمت خلاله وحدات الجيش الإسرائيلي سفن هبوط تم استئجارها من اليونان وايطاليا.  

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق