قوة للجيش الاسرائيلي تطلق النار في الهواء بعد اجتياز جنود لبنانيين الخط الأزرق

الحادثة على الحدود الاسرائيلية اللبنانية هي الحادث الثالث في غضون اسبوع على الحدود

أفاد موقع "واينت" الإخباري أن قوة من الجيش الإسرائيلي اضطرت صباح اليوم لاطلاق النار في الهواء بعد أن وصلت قوات لبنانية الى جيب على الحدود اللبنانية الاسرائيلية واجتازوا الخط الأزرق، بعد إطلاق النار ابتعد الجنود اللبنانيين وواصل عناصر الجيش الإسرائيلي نشاطهم في المنطقة.

ونشرت وسائل إعلامية لبنانية توثيقا للجنود الإسرائيليين خلال نشاطهم في المنطقة.وضمت القوة الاسرائيلية طلابا من وحدة "جيفن" وكانت هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع، والتي يحدث بها احتكاك قريب جدا بين جنود وقوات من الجيش اللبناني.

وأشار الجيش الإسرائيلي الى أن نشطاء لبنانيين كانوا الى جانب جنود الجيش اللبناني الذي ميزوا نشاط الجيش الاسرائيلي واجتازوا الخط الأزرق بضعة امتار، ولذلك قام الجنود بإطلاق الرصاص بالهواء وابعاد الجنود اللبنانيين.