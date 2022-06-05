تقرير: إسرائيل تدرس توسيع تحذير السفر للخارج لمواطنيها

يأتي هذا على ضوء سلسلة من الوفيات الغامضة لعلماء ايرانيين وقعت مؤخرا

أفادت القناة الاسرائيلية N12 ان التوتر يتزايد بعد ثلاثة حوادث قتل غامضة في ايران، والذي ينسب واحد منها على الأقل لإسرائيل، وهذه الحوادث تتسبب بإحراج وبلبلة للنظام الايراني والحرس الثوري، في إسرائيل يميزون أن الايرانيين يسعون الى انتقام على سلسلة حوادث القتل هذه ويتهمون إسرائيل بتنفيذها.

وذكر التقرير أن تسلسل الأحداث يضع تساؤلات كبيرة حول قدرة ايران، ايضا بين حلفائها، وإن التحدي الأكبر أمام الحرس الثوري مزدوج :سد الثغرات وإحباط العمليات ضده. وسمع مؤخرا تعهدات بتنفيذ عمليات انتقام ستنفذ ضد اسرائيل.

وتدرك إسرائيل أن دافع إيران للانتقام مرتفع جدا، وحاليا السؤال المفتوح هو قدرتها على التنفيذ. واصدرت إسرائيل تحذيرا من السفر لمواطنيها الى تركيا لا زال ساريا، والأجهزة الأمنية الاسرائيلية تدرس الامكانية لتوسيع هذا التحذير على ضوء التهديدات وتطوراتها.

وذكر التقرير أنه يجب الانتباه الى التوقيت، قبل عطلة الصيف التي يخرج خلالها الإسرائيليون بأعداد كبيرة ، وتتوقع إسرائيل أن يستهدف الايرانيون السياح الاسرائيليين في الخارج، ولذلك من المحتمل أن يتم توسيع تحذير السفر.

وتوفي الاسبوع الماضي العالم ايوب انتظاري وذلك بعد ان تمت دعوته : "وهو عالم كبير في معهد AIO للأبحاث والتطوير وطبيب في مجال الطيران، إلى عشاء عمل من قبل شخص آخر أواخر الشهر الماضي". في نهاية الوجبة، بينما كان في طريق عودته إلى منزله، شعر فجأة بتوعك وانهيار. "تم نقل انتظاري إلى مستشفى سعيد الشهداء في مدينة يزد، حيث بذل الفريق الطبي أقصى المحاولات لإنقاذ حياته ولكن تم في النهاية إعلان وفاته".

ويأتي مقتل انتظاري ضمن سلسلة حوادث واغتيالات أخرى في إيران الشهر الماضي. قبل نحو أسبوعين اغتيل الضابط في فيلق القدس حسن صياد خدايري. وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، عن مقتل قائد آخر في الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري هذا الأسبوع هو علي إسماعيل زاده بعد سقوطه من سطح. وأثارت التقارير المتنوعة والمتناقضة تساؤلات حول ملابسات وفاته، سواء كانت انتحاراً أم اغتيالاً. كما تم الإبلاغ في الأيام الأخيرة عن الوفاة الغامضة للدكتور قمران مالابور، الخبير النووي الذي كان يعمل في منشأة نطنز في مقاطعة أصفهان، في الأيام الأخيرة.