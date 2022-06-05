الرئيس التركي يؤكد تمسك بلاده بشروطها للموافقة على انضمام السويد وفنلندا للناتو

الرئيس التركي يؤكد ان انضمام هذه الدول مرهون بمدى مراعاة هذه الدول لمخاوف تركيا الأمنية

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في كلمه له اليوم أن بلاده لن تغير موقفها بخصوص انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" قبل تلبية شروطها، جاء هذا نقلا عن وكالة "الأناضول" التركية.

وـأوضح أردوغان خلال الكلمة في اجتماع الدورة الـ30 للتشاور والتقييم لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن بعض الدول دعت تركيا بأن تتحلى بالمرونة حيال توسيع حلف الناتو. وشدد "لن نغير موقفنا حول انضمام السويد وفنلندا الى الناتو قبل تلبية شروطنا".

ولفت اردوغان الى نجاح بلاده بالتعامل مع الأزمات العالمية وقال "بينما تتم إعادة هيكلة منظومة الأمن والاقتصاد العالمي من جديد، تظهر تركيا تميزها وقوتها في كل مجال". وأضاف" لقد ذكرنا الجميع بأهمية مكانة تركيا داخل الناتو من خلال نهجنا المبدئي بشأن توسيع حلف الناتو".

وأكد الرئيس التركي في وقت سابق بأن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا الى حلف شمال الأطلسي مرهون بمدى مراعاة هذين البلدين لمخاوف تركيا الأمنية.