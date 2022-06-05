رئيس الوزراء اليمني يدعو جماعة الحوثي لفتح الطرقات والمعابر في تعز دون شرط أو مماطلة

رئيس الوزراء اليمني، أكد على "مطالب حكومته بالهدنة التي تم تمديدها، بضرورة فتح معابر محافظة تعز".

انطلقت جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثيون، مساء الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن إعادة فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، أن رئيس الوزراء اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، معين عبد الملك، أكد على "مطالب حكومته بالهدنة التي تم تمديدها، بضرورة فتح معابر محافظة تعز".

وأضافت الوكالة، أن عبد الملك، دعا خلال جلسة مجلس الوزراء، أنصار الله "لفتح الطرقات والمعابر في تعز دون شرط أو مماطلة"، مؤكدا على أن موافقة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تمديد الهدنة يأتي حرصاً على تخفيف معاناة الشعب، وإتاحة الفرصة للجهود الأممية والدولية لاستئناف العملية السياسية، وفق مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها

وجدد مجلس الوزراء اليمني، "الموقف الثابت إزاء شروط ومتطلبات الهدنة الجديدة وفي مقدمتها فتح الطرقات والمعابر في تعز من قبل جماعة الحوثي بشكل عاجل ودون أي شروط أو مماطلة أو تسويف، والضغط الدولي للوفاء بتعهدات الحوثي بصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة الى موانئ الحديدة".

ولفت المجلس، إلى "مبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإنجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، مقابل العراقيل المستمرة من جانب الجماعات الحوثية، والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة"،

ودعا المجلس إلى "مضاعفة الضغط على الحوثيين للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك الكف عن استخدام القضايا الإنسانية للابتزاز السياسي والمماطلة بشأن إنفاذ خطة الإمم المتحدة لإنهاء خطر خزان صافر النفطي الذي يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن الخميس الماضي، عن استجابة أطراف النزاع في اليمن لاقتراح الأمم المتحدة على تجديد الهدنة لمدة شهرين تنتهي في أغسطس/ آب المقبل.

وقال غروندبرغ: إن "الأطراف قدموا بصيص أمل لليمنيين بأنه من الممكن إنهاء هذا النزاع المدمر"، مؤكدا أنه يعتمد على التعاون المستمر للأطراف بنيّة حسنة، لبناء الثقة، واستغلال الزخم المتاح لتوفير مستقبل يعم فيه السلام في اليمن.