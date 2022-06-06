السفير الروسي لدى إسرائيل ينفي تكهنات حول مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فيكتوروف، “يمكنني القول إنه يظهر على شاشة التلفزيون كل يوم. تسمح له صحته بمواصلة عمله المهم للبلد “

نفى السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، أمس الأحد، التقارير الإعلامية التي تحدثت مؤخراً عن صحة الرئيس فلاديمير بوتين وبالأخص إصابته بمرض السرطان.

وقال أناتولي فيكتوروف، “يمكنني القول إنه يظهر على شاشة التلفزيون كل يوم. تسمح له صحته بمواصلة عمله المهم للبلد “، مضيفا “لا تحبس أنفاسك من أجل ذلك”، حسب القناة 13 الإسرائيليلة.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أيضا قد نفى هذه التقارير وقال: "لا أعتقد أن الأشخاص العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص نوع من علامات الإجهاد أو المرض. يمكنكم مشاهدته على الشاشات وقراءة خطاباته والاستماع إليها".

واستكمل سيرغي لافروف حديثه قائلاً: "أترك الأمر لضمير أولئك الذين ينشرون مثل هذه الشائعات على الرغم من الفرص اليومية لتقييم مظهر أي شخص".

ووسط تكهنات بشأن صحة الرئيس الروسي منذ أن أمر بغزو أوكرانيا في فبراير شباط الماضي، نُقل عن مصادر استخباراتية بريطانية قولها لوسائل الإعلام إن بوتين كان مريضاً بشكل خطير الأسبوع الماضي.