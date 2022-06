الشائعات تعود حول صحة الرئيس الفلسطيني وسط خلافات متصاعدة على خلافته

عادت الشائعات حول الحالة الصحية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للظهور، وطفت على السطح الأسابيع الأيام الأخيرة، خلافات واضحة متصاعدة على خلافته في رام الله.

وبدأت الشائعات الأخيرة تنتشر بعد أن ذكرت قناة “بي بي سي عربي” عبر حسابها على “تويتر” بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بأداء بعض المهام الجوهرية الخاصة بالرئيس “بسبب الظروف الصحية التي يمر بها الرئيس”.

ومن جانبه، نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، السبت الماضي، صحة الأنباء التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسب جيوروزاليم بوست الإسرائيلية.

وكتب الشيخ تغريدة على "تويتر" قال فيه: "لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة السيد الرئيس محمود عباس"، مضيفا "يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد وما يروج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني".