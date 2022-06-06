الشائعات تعود حول صحة الرئيس الفلسطيني وسط خلافات متصاعدة على خلافته

اعتُبر حسين الشيخ مرشحًا بارزًا لخلافة عباس، ويرجع ذلك أساسًا إلى كونه أحد أكثر مساعديه الموثوق بهم

عادت الشائعات حول الحالة الصحية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للظهور، وطفت على السطح الأسابيع الأيام الأخيرة، خلافات واضحة متصاعدة على خلافته في رام الله.

وبدأت الشائعات الأخيرة تنتشر بعد أن ذكرت قناة “بي بي سي عربي” عبر حسابها على “تويتر” بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بأداء بعض المهام الجوهرية الخاصة بالرئيس “بسبب الظروف الصحية التي يمر بها الرئيس”.

ومن جانبه، نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، السبت الماضي، صحة الأنباء التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسب جيوروزاليم بوست الإسرائيلية.

وكتب الشيخ تغريدة على "تويتر" قال فيه: "لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة السيد الرئيس محمود عباس"، مضيفا "يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد وما يروج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني".

https://twitter.com/i/web/status/1533145398877069317 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

على الرغم من النفي، أكد بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينيين والعرب على أنه تم نقل عباس إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. وزعم آخرون أنه كان في غيبوبة.

وقبل أيام، أصدر عباس، قرارا بتكليف الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان صائب عريقات يشغل هذا المنصب في السنوات الأخيرة حتى وفاته في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2020.

وبحسب المصادر، فقد أعرب المسؤولون عن غضبهم من التعيين، قائلين إن "عباس اتخذ القرار دون التشاور مع قادة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية".

وقالت المصادر "من يقف وراء الشائعات يحاول دق أن يفصل بين الرئيس عباس وحسين الشيخ". هناك من يحاول أن يبدو وكأن الشيخ حريص على استبدال الرئيس. الشائعات تعكس حالة الاضطراب في فتح ".

وفي الأشهر الأخيرة، اعتُبر حسين الشيخ مرشحًا بارزًا لخلافة عباس، ويرجع ذلك أساسًا إلى كونه أحد أكثر مساعديه الموثوق بهم.