تقرير : اختفاء الصحفي الإيراني المعارض مرادي في تركيا

أضاف التقرير أن "والده محسن مرادي يعتقد أن إيران كانت وراء عملية إختفائه"

أثار اختفاء الصحفي الإيراني المعارض الذي لجأ إلى تركيا قبل تسع سنوات، محمد باقر مرادي، في 30 مايو/أيار مخاوف من أنه ضحية أخرى لعمليات المخابرات وعمليات الاختطاف الإيرانية التي تنشط في المنطقة.

وأفادت صحيفة جيوروزاليم بوست الإسرائيلية نقلا عن تقرير لموقع "إيران إنترناشونال"، أن "محمد باقر مرادي غادر منزله في 30 مايو / أيار لكنه لم يعد، وتعذر الوصول إلى هاتفه المحمول، كما عُثر على سيارته مهجورة".

وأضاف التقرير أن "والده محسن مرادي يعتقد أن إيران كانت وراء عملية إختفائه"، كما قدمت عائلته شكوى إلى مكتب المدعي العام التركي المحلي.

ومن جانب آخر، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا اليوم الاثنين قال فيه، إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تمتلك معلومات استخباراتية عن "تهديد ملموس للإسرائيليين في تركيا. هناك أيضًا مستوى تهديد أعلى في دول إضافية على الحدود مع إيران ".

وكانت إسرائيل، قد أصدرت تحذير بعدم السفر إلى تركيا بالنسبة للزوار الإسرائيليين، وسط مخاوف من رد إيراني على مقتل ضابط الحرس الثوري الأسبوع الماضي.

في فبراير/شباط، أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلي "كان" أن المخابرات التركية والإسرائيلية أحبطت محاولة اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر"ردا على مقتل العالم النووي محسن فخري زاده عام 2020، فضلا عن محاولة لعرقلة التطبيع المحتمل بين أنقرة والقدس".