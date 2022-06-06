وزيرا خارجية مصر والاردن يصلان الى بغداد لإجراء مباحثات وزارية في إطار التعاون الثلاثي

"الوزير حسين، سيجريّ مع نظيريه مُباحثات في جوانب مُتعددة، كما سيلتقيّ وزيري الاردن ومصر الرئاسات العراقية"

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي، وصلا الى العاصمة بغداد، للقاء عدد من القيادات وكبار المسؤولين، في ضوء التنسيق الدائم بين الدول الثلاث على المستويات كافة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل وزيريّ خارجيَّة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة أيمن الصفديّ، وجُمهوريَّة مصر العربيَّة سامح شكريّ، في مطار بغداد الدوليّ"، مضيفا، أن "الوزير حسين، سيجريّ مع نظيريه مُباحثات في جوانب مُتعددة، كما سيلتقيّ وزيري الاردن ومصر الرئاسات العراقية الثلاث لبحث القضايا ذات الاهتمام المُشترَك"، حسب موقع العين الإخبارية.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" وجود حرص على دورية التنسيق والتشاور بين ⁧‫مصر‬⁩ والأردن‬⁩ والعراق‬⁩ حيال المُستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلًا عن بحث تعزيز مجمل أُطر التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي، ودعمًا لاستقرار العراق وشعبه.

وفي عمان، ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أكد فيه أن الزيارة تأتي في سياق الحرص على استمرارية التنسيق والتشاور في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.

يشار إلى أن الدول الثلاث عقدت عدة لقاءات سابقة على مستوى القادة ورؤساء الوزراء، أجريت خلالها مباحثات حول مشاريع الربط الكهربائي والتجارة البينية والمنطقة الاقتصادية المشتركة وتعزيز التكامل في الأمن الغذائي والدوائي، إضافة إلى فرص التعاون في الصناعة.