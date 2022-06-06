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اعتقال فلسطينيين في إسرائيل للاشتباه في قيامهما بالتخطيط لأنشطة متطرفة

i24NEWS

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ضباط شرطة الحدود الإسرائيلية يفحصون أحد المارة عند باب العامود في البلدة القديمة بالقدس ، 25 مايو ، 2022.
Yossi Aloni/Flash90ضباط شرطة الحدود الإسرائيلية يفحصون أحد المارة عند باب العامود في البلدة القديمة بالقدس ، 25 مايو ، 2022.

المشتبه بهما من سكان مدينة شكيم نابلس في السامرة ، وكانا يقيمان بشكل غير قانوني في إسرائيل

اعتقلت قوات حرس الحدود وجهاز الأمن العام الشاباك، اليوم الإثنين، فلسطينيين دخلا إسرائيل بشكل غير قانوني ويشتبه في أنهما يخططان للقيام بأنشطة متطرفة. 

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وتم القبض على الفلسطينيين المقيمين في نابلس في جنوب تل أبيب، خلال عملية مشتركة للقوات المسلحة وأجهزة المخابرات الداخلية، ويعتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الاثنين كانا يستعدان لتنفيذ هجوم وقت إلقاء القبض عليهما.

المشتبه بهما من سكان مدينة شكيم نابلس في السامرة ، وكانا يقيمان بشكل غير قانوني في إسرائيل، وتم أخذ الرجلين إلى وكالة الأمن الإسرائيلية للاستجواب بشأن ظروف دخولهما إلى إسرائيل.

وصعدت القوات الإسرائيلية من عمليات مكافحة التطرف بعد الموجة الأخيرة من الهجمات، التي ارتكب العديد منها فلسطينيون دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني. 

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