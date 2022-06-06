المتحدث باسم رئيس الوزراء بينيت يقرّر إنهاء مهامه

أثنى بينيت على المتحدث: وبالرغم من حداثة سنه، أظهر التفهم والإتقان والمعرفة في العديد من القضايا التي تناولتها

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن رغبته بإنهاء مهامه الإثنين، والتحول إلى العمل في القطاع الخاص. وتأتي خطوة ماتان سيدي في إطار انسحابات بالجملة من محيط بينيت، على ما كشف الموقع الإخباري 13.

فقد أعلنت المستشارة السياسية لبينيت شمريت مئير، قبل ثلاثة أسابيع، إنهاء مهامها، وبعدها بأسبوع قرر إنهاء مهامه رئيس الطاقم طال غان تسفي. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مساعدة بينيت الشخصية، نعومي ساسون، عن مغادرتها. ومن المقرر أن يخلفه في الموقع المتحدث السياسي باسم رئيس الوزراء يوتام بن يتسحاك.

وشكر رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيدي على العمل بمعيته وقال: "على مدى الأربع سنوات ونصف الماضية، تواجد متان إلى جانبي في كل اللحظات، الناجحة منها والأقل نجاحًا، أدار الحملة الإعلامية بشمولية واحتراف وموهبة كبيرة. وبالرغم من حداثة سنه، أظهر التفهم والإتقان والمعرفة في العديد من القضايا التي تناولتها، إلى جانب قدرات استثنائية في إدارة الأحداث الوطنية والأزمات الإعلامية المعقدة. ماتان هو شخص ذو قيم ومخلص ومتفان، عمل بشكل مكثف على مدار الساعة. وأتمنى له النجاح في عمله الجديد في القطاع الخاص".