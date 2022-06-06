نائب أمريكي ديمقراطي بارز: على بايدن ألا يزور السعودية أو يلتقي بولي عهدها

شيف: "على الولايات المتحدة أن تكف عن الاعتماد على النفط "حتى لا يكون لدينا طغاة وقتلة في مواقع المسؤولية"

دعا نائب أمريكي ديمقراطي بارز يوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تجنب زيارة السعودية أو لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا سيما أنه مشتبه بالضلوع بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفق تقرير للمخابرات الأمريكية، رفضته السعودية.

وأضاف موقع سويسإنفو أن بايدن قال الجمعة إنه قد يزور السعودية قريبا. وردًا على سؤال عما إذا كان يجب على بايدن زيارة السعودية ولقاء الأمير محمد، الحاكم الفعلي للسعودية، قال النائب آدم شيف خلال حديث لمحطة سي بي إس "في رأيي، لا".

وأكد شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب أنه "ما كنت سأذهب. وما كنت سأصافحه. هذا هو الشخص الذي قتل مواطنا أمريكيا ومزقه إربا وبأبشع طريقة وبشكل متعمد".

يذكر أن خاشقجي انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل في صحيفة واشنطن بوست حيث نشر عمود رأي أسبوعي، شمله بين الفينة والأخرى انتقادات لسياسات ولي العهد. وصعق العالم بنبأ اختطاف وقتل الصحفي في سفارة السعودية باسطنبول عام 2018 دون أن تظهر له جثة حتى اليوم.

وقال شيف إنه يتفهم دور السعودية وتأثيرها على أسعار النفط الآخذة بالارتفاع تحت وطأة الحرب في أوكرانيا، لاغيًا أهمية ذلك لشرعنة زيارة بايدن لذلك البلد، واعتبر أن "الحجة المقنعة" هي أن تكف الولايات المتحدة عن الاعتماد على النفط "حتى لا يكون لدينا طغاة وقتلة في مواقع المسؤولية".