مطالبة لبنانية باستئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

قضية وصول منصة الغاز الاسرائيلية"كاريش" الى مكانها اثارت ردودا غاضبة في لبنان

يواصل قادة لبنان الهجوم على إسرائيل بشدة بسبب التجهيزات للتنقيب عن الغاز في الحقل القريب من حدوها مع إسرائيل، رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعدـ، طالب الاثنين المجموعات المختلفة في لبنان"باستخراج النّفط والغاز كما نشاء ومع من نشاء ووفق إرادتنا وتقديرنا لمصلحة البلد"، وأضاف أن تنظيمه سيكون مستعدا للرد لأي نشاط إسرائيلي بالموضوع. في المقابل رئيس الحكومة الانتقالية، نجيب ميقاتي، قال إنه اتفق مع الرئيس ميشيل عون على دعوة الوسيط الأمريكي للتحرك لاستئناف المفاوضات.

ميقاتي، قال إنه تحدث مع عون حول الموضوع. وقال إن الجانبان اتفقا على مطالبة مشتركة للوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية، عاموس هوخشتاين، للوصول إلى بيروت لمناقشة استكمال المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. وذلك "لمنع التصعيد الذي لا يخذم استقرار المنطقة". واضاف أن كل نشاط للتنقيب أو البحث عن الغاز من جانب إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها هي استفزاز وعمل عدواني يشوش المفاوضات.

من جانبه طالب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب الوسيط الأمريكي عاموس هوخشتاين استئناف قضية ترسيم الحدود البحرية بأسرع وقت وإنهاء الموضوع. وكان زعيم حزب الله حسن نصر الله عبر عن معارضة الشهر الماضي للمفاوضات بوساطة أمريكية وقال :"قوموا بإجراء مفاوضات لكن ليس في رأس الناقورة أو مع عاموس هوكشتاين أو اي ’شتاين’ آخر يأتي، وساطة الأمريكيين الذين يقفون الى جانب إسرائيل لن يوصل لأي مكان".

وكانت هيئة البث الرسمية "كان" أفادت أن الجيش الإسرائيلي يتجهز لحماية منصات الغاز "كاريش" من أي استهداف، وكانت المنصة وصلت أمس الى مكانها المحدد على مسافة 80 كيلومتر من شواطئ إسرائيل، وقبل وصولها بأيام من سنغافورة أجرت القيادة الأمنية تقديرات للوضع، حاليا ستقوم البحرية الإسرائيلية بتأمين الحماية للمنصة في قلب البحر من خلال استخدام سفن فوق وتحت البحر، ايضا بالاستعانة بغواصة. سلاح البحرية يستعد أيضا في حال استهداف مركبات في قلب البحر وسيتم نشر القبة الحديدية البحرية.