تقرير: السعودية في مباحثات جادة مع إسرائيل لإقامة علاقات اقتصادية وأمنية

السعوديون معنيون بخلق الاتصالات في إطار تغيير ثوري يمكن ان يؤدي بالنتيجة الى علاقات ديبلوماسية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن السعودية تدفع نحو مباحثات جادة مع إسرائيل بهدف إقامة علاقات اقتصادية وأمنية معها، وبحسب التقرير، تلعب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دور الوسيط بين البلدين.

وبحسب التقرير، السعوديون معنيون بخلق الاتصالات في إطار تغيير ثوري يمكن أن يؤدي على طول الطريق إلى علاقات ديبلوماسية بين البلدين في ظل اتفاقيات إبراهيم والعلاقات التي وقعتها مع دول مثل دولة الامارات العربية والبحرين.

خلال الأيام الأخيرة، تزايدت التقارير الإعلامية حول لقاءات بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين، زيارات حول رجال أعمال إسرائيليين الى المملكة، بشكل أساسي حول قضية انتقال السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر الى السعودية، بوساطة أمريكية وبموافقة إسرائيلية.