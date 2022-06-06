بخلاف موقفه المبدئي المعارض بالجملة: الليكود ينوي التصويت لصالح قانون إعفاء التأشيرة إلى الولايات المتحدة

تتطلب الخطوة سن قانون ملائم للترتيب الجديد وهو ما وضع الليكود أمام معضلة الخروج عن تعنته المتصلب

بخلاف موقفه الرسمي من مقاطعة القوانين التي يطرحها الائتلاف الحكومي، بشكل جارف، ينوي الليكود وكتلة المعارضة الموالية له، التصويت لصالح تمرير قانون الإعفاء من التأشيرات للإسرائيليين الراغبين بدخول الولايات المتحدة، على ما أوضح أحد أعضاء الليكود اليوم الإثنين، لموقع يسرائيل هيوم.

وتجري الحكومة الحالية مساعي حثيثة للدفع قدمًا بإحراز هذا الإجراء الذي يتوق إليه عشرات آلاف الإسرائيليين الذين يحلمون بدخول الولايات المتحدة دون عراقيل. وكانت إدارة بايدن أعلنت العام الماضي أنها مستعدة من حيث المبدأ لإدراج إسرائيل في قائمة الدول التي يُعفى مواطنوها من التأشيرات، لكنها تبقى عملية معقدة. ويتطلب الأمر تشريعات في الكنيست تسمح للولايات المتحدة بالوصول المحدود إلى قواعد البيانات المتعلقة بالمواطنين الإسرائيليين مقابل السماح لإسرائيل بالاطلاع على قواعد البيانات الأمريكية.

وتتطلب الخطوة سن قانون ملائم للترتيب الجديد وهو ما وضع الليكود أمام معضلة الخروج عن تعنته المتصلب بخصوص معارضة كافة قوانين الائتلاف الحكومي بشكل استثنائي حرصًا على العلاقات مع الولايات المتحدة من جهة ومراعاة لمشاعر الإسرائيليين الذين يترقبون الإعفاء من التأشيرة بفارغ الصبر.

شهد العام الماضي انفراجة بالمحادثات الجارية بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن حيث نجحت الحكومة والسفير السابق لواشنطن غلعاد أردان في إقناع الأمريكيين بأن نسبة الرفض المرتفعة لدخول إسرائيليين إلى الولايات المتحدة (وهو عقبة رئيسية أمام شمل إسرائيل في قائمة الدول المعفاة من التأشيرة) تنبع من المسار الخاص للحياة الذي ينتهجه الشباب في إسرائيل. ووفقًا للوائح السفارة، لا تُمنح التأشيرات للشباب الذين ليس لديهم وظيفة دائمة وغير مسجلين في التعليم العالي.

وفي أعقاب التفسيرات التي قدمتها إسرائيل بشأن النسبة المئوية المرتفعة للطلبات المرفوضة، وبعد موافقة جهاز الأمن العام على مطلب أمريكي ملح هو دراسة طرق تسهيل عمليات الفحص التي يخضع لها المواطنون الأمريكيون من أصل فلسطيني، قررت الإدارة الأمريكية الشروع في إجراء معقد يسمح لإسرائيل بالدخول في برنامج الإعفاء من التأشيرة.

وصرحت وزيرة الداخلية آييلت شاكيد أن الأمور تسير باتجاه دخول الاتفاقية الجديدة مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ في بداية عام 2023.