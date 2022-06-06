سقوط تمديد سريان القانون الإسرائيلي في الكنيست: 58 ضد في مقابل 52 أيدوا التمديد

وصف وزير القضاء القانون على أنه "امتحان لاحتمالات هذه الحكومة على البقاء" في حين أكد مسؤولون في الائتلاف

أسقط أعضاء المعارضة في الكنيست، ليلة الإثنين، سريان القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، في نتيجة غير مفاجئة للائتلاف الحكومي الذي واجه صعوبة في تجنيد الدعم لتمديد القانون وسط المعارضة، ناهيك عن المعرضة الداخلية في صفوف الائتلاف. وسقط القانون في معادلة 58 صوت معارض في مقابل 52 صوتًا حكوميًا أيدوا القانون.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد التقى مساء الإثنين مع وزير القضاء غدعون ساعر قبل التصويت المرتقب بالقراءة الأولى على قانون الأنظمة في الضفة الغربية الذي ترى حكومة الائتلاف أهمية بتمديده، علمًا أنه يمدد في تصويت مماثل كل خمس سنوات ابتداء من العام 1967.

وكان وزير الخارجية يائير لابيد قد أعرب عن تأييده لموقف ساعر والقاضي بوجوب إجراء التصويت على القانون، وبحال فشل ستجرى محاولة أخرى الأسبوع القادم. ويعارض ساعر أي عرقلة لهذا القانون خلال التصويت حتى لو فشلت المحاولات بالحصول على أغلبية في نهاية الأمر، حسب النشر في موقع والا.

ويجري النقاش مساء الإثنين حول القضية في الهيئة العامة للكنيست تمهيدًا للتصويت على القانون. وعلق رئيس الوزراء على الموضوع بالقول: "سوف نجتاز هذه العقبة بسلام". يذكر أن عضو الكنيست عيديت سيلمان أعلنت في وقت سابق من هذا النهار عن نيتها معارضة القانون، حتى لو كان هناك تصويت على الثقة في الحكومة. هذا بالرغم من التهديد المعلق بشأنها بخصوص تحذيرها من الإعلان عنها منسحبة من كتلة يمينا على ما ينطوي على ذلك من عقوبات تحرمها من الإنضمام إلى أي كتلة حزبية، إلا بعد انتخابات جديدة. كما يواجه الائتلاف الحكومي حالة من الريبة من جانب النائب في ميرتس غيداء ريناوي زعبي لات يصرحت بأنها تنوي التصويت ضد القانون.

وفي الوقت نفسه، تواجه القائمة الموحدة برئاسة النائب العربي منصور عباس تخبطًا فيما خص دعم التمديد من عدمه. فمن جهة أعلنت القائمة تأييدها للقانون من باب الولاء للاتفاق الائتلافي باستثناء عضو الكنيست مازن غنايم. ومن جهة أخرى فإن المواقف المبدئية للقائمة تتعارض مع جوهر هذا القانون الذي ينطوي على الموافقة على مواصلة السيطرة من جانب الحكومة الإسرائيلية على أراضي الضفة.

ومن جانبه، وصف وزير القضاء القانون على أنه "امتحان لاحتمالات هذه الحكومة على البقاء" في حين أكد مسؤولون في الائتلاف أنهم بحال فشلوا بتمرير القانون هذا المساء فإنهم سيواصلون مرة بعد مرة جهودهم، للمصادقة عليه حتى تنتهي مفاعيله بنهاية الشهر الجاري.