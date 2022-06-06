تقرير: ايران تحاول ارسال طائرات مسيرة تجاه إسرائيل

في إسرائيل باتوا يميزون محاولات انتقام إيرانية في اعقاب وفاة الضابط الإيراني والعلماء

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن مسؤولين أمنيين في إسرائيل يخشون من تزايد التقارير عن أنشطة اغتيال إو استهداف علماء وضباط ايرانيين ستزيد الرغبة الايرانية بالانتقام والقيام بأنشطة معادية ضد إسرائيل، وأفيد أن في إسرائيل باتوا يميزون بأن الايرانيين يحاولون تنفيذ عمليات خطف وأيضا يحاولون إرسال طائرات مسيرة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت ان اسرائيل هي التي اغتالت المسؤول في الحرس الثوري خودائي في طهران وحتى انها أبلغت الولايات المتحدة، الحالات الأخرى الموت من السقوط على السطح والتسمم بالطعام لم تنسب الى إسرائيل.

وتسعى دول أوروبية والولايات المتحدة لتوجيه اللوم لإيران لدى بدء أعمال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، ويعتبر مشروع القرار الذي قامت باعداده الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مؤشرا على نفاد صبر هذه الدول في وقت يحذّر دبلوماسيون من أن فرص إنقاذ الاتفاق النووي تتضاءل.

من جانبه صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية رفائيل جروسي اليوم بأن زيارته الى إسرائيل لم تستهدف نقل أية رسالة، وانه يقوم بالمهام المفروضة عليه. وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم، ان ايران لم تقدم تفسيرات ذات مصداقية بشأن نتائج الوكالة مثل المواد المشبوهة التي اكتشفت في ثلاثة مواقع مرتبطة ببرنامجها النووي.