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إسرائيل:لابيد يناقش تعزيز العلاقات مع نائب المستشار الألماني

i24news

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وزير الخارجية يائير لابيد يجتمع مع نائب المستشار الألماني روبرت هابيك وبيحث معه تعزيز العلاقات الخاصة بين البلدين 6/6/2022
Shlomi Amsalem/GPOوزير الخارجية يائير لابيد يجتمع مع نائب المستشار الألماني روبرت هابيك وبيحث معه تعزيز العلاقات الخاصة بين البلدين 6/6/2022

الاثنان ناقشا أهمية الطاقة الخضراء وتأثيرها على المستقبل بالتشديد على مشاريع إقليمية

اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد اليوم مع نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، وناقش معه تعزيز العلاقات الخاصة بين البلدين. 

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وناقش الاثنان بحسب البيان الصادر أيضا أهمية الطاقة الخضراء وتأثيرها على المستقبل، بالتشديد على مشاريع إقليمية بين إسرائيل وبين شركائها في الشرق الأوسط بما يشمل عملية قمة النقب. 

وقال وزير الخارجية :"لحكومة إسرائيل وللحكومة الألمانية يوجد التزام مشترك بتطوير ودفع العلاقات الخاصة بين البلدين". وتابع "زيارو نائب المستشار هابيك تمثل مواصلة العلاقات بين القيادة الألمانية وتطويرها على أصعدة إضافية". 

وأضاف :"سعدت بالتحدث مع نائب المستشار حول الفرص الإقليمية في مجالات التعاون المختلفة والخاصة في مجال الطاقة". 

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