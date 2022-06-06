سوريا: سماع دوي انفجارات في منطقة دمشق والدفاعات تتصدى لهجوم معاد

وكالة الانباء الرسمية قالت ان الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صواريخ فوق المنطقة الجنوبية

أفاد التلفزيون السوري الليلة عن سماع دوي انفجارات في منطقة دمشق نجمت عن هجوم معادٍ, وكالة الأنباء الرسمية سانا إعلنت ان الأنظمة الدفاعية تم تشغيلها ضد صواريخ معادية فوق المنطقة الجنوبية.

وفي ليلة 20 مايو/أيار كان الهجوم الأخير الذي نسب لإسرائيل في سوريا، وبحسب البيان السوري الذي نسب لمسؤول عسكري قال إن "إسرائيل اطلقت وابلا من صواريخ أرض-أرض من منطقة الجولان تجاه عدة مواقع جنوب دمشق ما تسبب بمقتل ثلاثة جنود سوريين"

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان بأن الضربة في حينه استهدفت مخازن لحزب الله في ضواحي دمشق، في حين أفادت قناة الحدث السعودية بأن بطارية مضادة للصواريخ تضررت.