البيت الأبيض يشيد بالعلاقات السعودية الأمريكية ويعتبر الرياض "شريكا استراتيجيا"

كلرين:"الرحلة إلى السعودية وإسرائيل ستجرى، عندما يحين وقتها، وستكون في سياق أهداف مهمة للشعب الأمريكي"

أشاد البيت الأبيض، الثلاثاء، بالعلاقات السعودية الأمريكية، مؤكدا أن "السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة منذ 80 عاما ولا مجال للشك في تداخل مصالح مهمة مع السعودية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، إن "هذه الرحلة إلى السعودية وإسرائيل ستجرى، عندما يحين وقتها، وستكون في سياق أهداف مهمة للشعب الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط".

جاء ذلك قبيل رحلة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط، تشمل السعودية.

وكانت قد سرت تكهنات عن زيارة أولى يقوم بها بايدن كرئيس إلى السعودية، وإسرائيل خلال جولته المقررة إلى ألمانيا وإسبانيا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي "الناتو" هذا الشهر.وقالتكارين جان-بيير: "الناس يسألون إن كانت الزيارة قد أرجئت. الرئيس قال بنفسه إن هناك زيارة قيد الدراسة. لكن لم يتم تغييرها أو تأجيلها. والتقارير الصحفية لم تكن دقيقة".وأضافت أن "رحلة خلال يونيو/ حزيران قيد الدراسة لكن لم يتم تجميدها".

ولاحقا ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الزيارة ربما أرجئت إلى شهر يوليو/ تموز، ولم تؤكد جان-بيير هذه الأنباء أو تنفي تغيير الإدارة لخططها.