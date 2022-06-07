الائتلاف الحكومي يُمنى بخسارة ثانية تجلبها النائبة المنسحبة من الائتلاف

من جانبه، سعى رئيس الوزراء بينيت إلى إعلان هذا التصويت تصويتًا بالثقة من أجل وضع سيلمان على المحك

لم ينجح الائتلاف الحكومي الليلة الفائتة (الإثنين) بجمع الأصوات الكافية للتصويت على إعادة تعيين وزير الأديان عضو الكنيست ماتان كهانا. وصوت أمس 55 نائبا مع التعيين في مقابل 55 صوتوا ضد من بينهم النائبة عيديت سيلمان من كتلة "يمينا" التي كانت قد أعلنت في السابق انسحابها من الائتلاف، على ما جاء في واينت.

من جانبه، سعى رئيس الوزراء بينيت إلى إعلان هذا التصويت تصويتًا بالثقة من أجل وضع سيلمان على المحك، لأن معارضتها تعني أنه بالإمكان الإعلان عن تقاعدها كإجراء عقابي لها.

يذكر أن الائتلاف الحكومي واجه خسارة مؤلمة في وقت سابق، من ليلة أمس، حيث لم يفلح في تجنيد أغلبية لتمديد القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية بأغلبية معارضة 58 مقابل 52.

وكتب الوزير كاهانا في تغريدة معقبا على النتيجة الخاسرة: "ضربة خفيفة على الجناح"، أي أن الائتلاف لن يتأثر بتلك الخسارة. وأضاف في تسجيل صوتي بثته إذاعة الجيش "غالي تساهال" أنه "يعتقد أن سيلمان أثبتت من خلال أفعالها أنها لا ترى نفسها جزءًا من كتلة يمينا. أعتقد أنه سيكون لذلك عواقب لاحقًا".

أما المعارضة فقد أثنت على أداء سيلمان الأخير وغرد رئيس المعارضة ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو قائلا في أعقاب التصويت " سيلمان أنت بطلة"، وغرد بالمثل مهنئا زميلته، عضو الكنيست عميحاي شيكلي الذي انسحب بدوره من كتلة يمينا في وقت أبكر وأعلنت عنه الكتلة متقاعدا من يمينا.

إعلان عضو الكنيست متقاعدًا من حزبه يعني أنه لن يكون قادرًا على الترشح في الانتخابات المقبلة في أحد الأحزاب التي يتألف منها الكنيست حاليًا. وبالرغم من إعلان سيلمان أنها ستنسحب من الائتلاف، إلا أن كتلة يمينا لم تعلن عنها بعد كمتقاعدة، وقال رئيس الوزراء في وقت سابق أنها ستبقى قيد المراقبة لا سيما حول كيفية تصرفها ضمن مصالح كتلة يمينا في الكنيست.