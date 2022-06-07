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  • الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشاباك وحرس الحدود يعتقل عشرة مطلوبين أمنيين في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشاباك وحرس الحدود يعتقل عشرة مطلوبين أمنيين في الضفة الغربية

i24news

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جنود إسرائيليون خلال عملية اعتقال مطلوبين في الضفة الغربية التي جرت في ساعات الليل من 23 مايو إلى 24 مايو 2022.
IDF Spokesperson's Unitجنود إسرائيليون خلال عملية اعتقال مطلوبين في الضفة الغربية التي جرت في ساعات الليل من 23 مايو إلى 24 مايو 2022.

وأفاد البيان أن المعتقلين مطلوبون للاشتباه بضلوعهم بنشاطات إرهابية حيث عملت القوات في قرى دير أبو مشعل

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن الجيش قام الليلة الماضية، في إطار عملية "كاسر الأمواج" الأمنية باعتقال عشرة مطلوبين أمنيين من عدة مناطق في الضفة الغربية وذلك بالتعاون مع الشاباك وحرس الحدود. 

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وأفاد البيان أن المعتقلين مطلوبون للاشتباه بضلوعهم بنشاطات إرهابية حيث عملت القوات في قرى دير أبو مشعل والمدية وصوريف وخربة صفا وبيت أمر وعتيل ومخيم الدهيشة.

وتمكنت القوات الإسرائيلية من ضبط وسائل قتالية عدة في قرية جبل الموالح قرب بيت لحم. وأفيد كذلك بأن الجيش قام في مدينة نابلس باعتقال "مطلوبيْن أمنييْن يشتبه في ضلوعهما بأنشطة إرهابية". 

ووصل إجمالي عدد المعتقلين الليلة الماضية في مناطق الضفة الغربية عشرة مطلوبين تم نقلهم للتحقيق لدى قوات الأمن. ولم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. 

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