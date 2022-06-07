مسؤول إسرائيلي كبير يحذر : "إيران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج ثلاث قنابل نووية"

"المعلومات التفصيلية الخاصة بنطاق تخصيب اليورانيوم في إيران واردة في أحد التقريرين اللذين قدمهما رئيس الوكالة"

حذر مسؤول إسرائيلي كبير في تصريح له للقناة الإسرائيلية (7) من أن "إيران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج ثلاث قنابل نووية" مشيرا إلى أن "المعلومات التفصيلية الخاصة بنطاق تخصيب اليورانيوم في إيران واردة في أحد التقريرين اللذين قدمهما رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى مجلس المحافظين".

وأضاف أن "التقرير فحص الاتفاق النووي الأصلي، ويُظهر التقرير صورة مقلقة، لتخصيب كميات كبيرة من بنسبة 20 في المئة و60 في المئة،مما يشير إلى ما يكفي لثلاث قنابل نووية".وتابع: "من المهم التأكيد، مع ذلك، على أن هذه المادة تتطلب عملية تنقية أخرى لنقلها من المستوى الحالي للتخصيب 60 في المئة إلى مستوى التخصيب 90 في المئة المطلوب لتصنيع قنبلة نووية. حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن إيران قد أكملت هذه العملية".

جاءت تحذيرات المسؤول الإسرائيلي قبيل انعقاد مؤتمر لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ من المتوقع أن تستمر المناقشات لمدة أسبوع تقريبًا، وبعد ذلك يتخذ مجلس الإدارة قرارًا ينتقد إيران.

وقالت القناة الإسرائيلية(7): "لا يُتوقع أن يكون القرار قاسياً بما يكفي ليؤدي إلى عقوبات دولية على إيران، أو حتى مناقشة في مجلس الأمن الدولي بشأن هذه المسألة".

وتسعى الولايات المتحدة ودول أوروبية لتوجيه اللوم لإيران خلال الاجتماع، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي.