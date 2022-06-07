إسرائيل: تسجيل 3731 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة

يمثل أكبر عدد من الإصابات في البلاد منذ نهاية أبريل/نيسان المنصرم بمعدل اختبار إيجابي بنسبة 19في المئة

أفادت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3731 إصابة جديدة بوباء كورونا أمس الاثنين، وهو أكبر عدد من الإصابات في البلاد منذ نهاية أبريل/نيسان المنصرم بمعدل اختبار إيجابي بنسبة 19في المئة، واشارت البيانات إلى وجود 103 حالة جديدة في حالة خطيرة في المستشفى.

وكانت السلطات الصحية الإسرائيلية قد أعلنت، قبل أسبوعين ، أن إجراء الحجر الصحي الذي لا يقل عن خمسة أيام للمصابين يمكن إلغاؤه بحلول نهاية يونيو/حزيران ، إذا استمر الانخفاض في عدد الإصابات.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد الذين تلقوا الجرعة الرابعة بلغ 813.250 والجرعة الثالثة بلغ 4.494.907 والجرعة الثانية بلغ 6.141.305 والجرعة الأولى بلغ 6.709.985 في ما وصل عدد الوفيات إلى 10.864 منذ تفشي الوباء في البلاد عام 2020

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