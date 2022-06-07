رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إسرائيل تكثف نشاطاتها ضد إيران وليس ضد أذرعها فقط كما كان"

بينيت:"أيام الحصانة للنظام الإيراني الذي يعمل بواسطة جهات تدور في فلكه وتبث الإرهاب وتستهدف إسرائيل، قد ولت"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء،إن "إسرائيل تكثف نشاطاتها ضد رأس الأخطبوط الإرهابي(إيران) وليس ضد أذرعه فقط كما كان في الماضي" وأضاف: "أيام الحصانة للنظام الإيراني الذي يعمل بواسطة جهات تدور في فلكه وتبث الإرهاب وتستهدف إسرائيل، قد ولت، ونحن نعمل في كل مكان وزمان ونواصل هذا العمل بلا هوادة".

جاءت تصريحات بينيت خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حيث أكد أنه "العام المنصرم شهد تحولا في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه إيران". وأضاف: "أيام الحصانة للنظام الإيراني الذي يعمل بواسطة جهات تدور في فلكه وتبث الإرهاب وتستهدف إسرائيل، قد ولت، ونحن نعمل في كل مكان وزمان ونواصل هذا العمل بلا هوادة".

وبشأن التقارير التي تفيد بأن إيران أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الحصول على كمية اليورانيوم المطلوبة لتصنيع السلاح النووي، قال بينيت: "إن طهران اجتازت عدة خطوط حمراء ومنها التخصيب لنسبة 60 في المئة وبدون أي رد من جهة ما".

ونبه نفتالي بينيت إلى حديثه مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غورسي، خلال اجتماعه به الأسبوع الماضي، حيث أوضح فيه أن "إسرائيل تحتفظ لنفسها حرية العمل ضد المشروع النووي الإيراني بغض النظر عن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق الدولي مع طهران."

وقال بينيت: "أكدت له أن إسرائيل تتوقع من مجلس محافظي الوكالة أن يوضح لطهران أنه إذا استمرت في سياستها المتحدية في المجال النووي فإنها ستدفع ثمنا باهظا عن هذه السياسة".