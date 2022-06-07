جنرال إيراني "يهدد بهدم مدينتي تل أبيب وحيفا الإسرائيليتين"

الجنرال كيومارث حيدري قال، إن "الأسلحة الهجومية في البلاد يمكن أن "تدمر" مدينتي تل أبيب وحيفا"

أفادت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن إيران هددت بـ “هدم” مدينتي تل أبيب وحيفا.

وأضافت الوكالة، أن قائد القوات البرية للجيش الإيراني الجنرال كيومارث حيدري قال، إن "الأسلحة الهجومية في البلاد يمكن أن "تدمر" مدينتي تل أبيب وحيفا" مضيفا أنه "بناء على أوامر الزعيم الروحي علي خامنئي، في حالة أدنى خطأ ارتكبه الخصم، سنهدم تل أبيب وحيفا على الأرض".

‎وأشار الجنرال إلى أن المدى التشغيلي للطيران الإيراني بدون طيار وكذلك الأسلحة الصاروخية للقوات البرية قد زاد، جنبا إلى جنب مع "العنصر الذكي" للأسلحة الجديدة، كما زاد الاستعداد القتالي للقوات بشكل كبير من أجل "الرد على اي عدوان محتمل".

ومن جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، صباح اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل تكثف نشاطاتها ضد رأس الأخطبوط الإرهابي(إيران) وليس ضد أذرعه فقط كما كان في الماضي" مضيفا أن "أيام الحصانة للنظام الإيراني الذي يعمل بواسطة جهات تدور في فلكه وتبث الإرهاب وتستهدف إسرائيل، قد ولت، ونحن نعمل في كل مكان وزمان ونواصل هذا العمل بلا هوادة".

وكانت هيئة البث الرسمية "كان" قد افادت أن مسؤولين أمنيين في إسرائيل يخشون من تزايد التقارير عن أنشطة اغتيال إو استهداف علماء وضباط ايرانيين ستزيد الرغبة الايرانية بالانتقام والقيام بأنشطة معادية ضد إسرائيل، وأفيد أن في إسرائيل باتوا يميزون بأن الايرانيين يحاولون تنفيذ عمليات خطف وأيضا يحاولون إرسال طائرات مسيرة.

كما أفادت القناة الاسرائيلية N12 ان التوتر يتزايد بعد ثلاثة حوادث قتل غامضة في ايران، والذي ينسب واحد منها على الأقل لإسرائيل، وهذه الحوادث تتسبب بإحراج وبلبلة للنظام الايراني والحرس الثوري، في إسرائيل باتوا يميزون أن الايرانيين يسعون الى تحقيق انتقام على سلسلة حوادث القتل هذه والتي يتهمون إسرائيل بتنفيذها.