انطلاق المسابقة جاء بعد تأخير لعامين بسبب كورونا، بمشاركة 40 طاقما من 25 دولة

بعد تأخير استمر عامين بسبب أزمة كورونا، انطلقت الاحد في الأردن "مسابقة المحارب الدولية 12"، الحديث عن مسابقة دولية تقام في مركز عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، بمشاركة 40 طاقما من 25 دولة، غالبيتها عربية واوروبية، بينها قبرص واليونان.

وبحسب صفحة الجيش الأردني في تويتر فإنه يتضح أن فريقين لمحاربة الارهاب من البحرين والعراق يشاركان بالمسابقة، بينما أرسلت السعودية وقطر ثلاثة فرق من كل واحدة منها. ولأول مرة لم يشارك في المسابقة طاقم تابع للجيش اللبناني، وليس من الواضح السبب لعدم المشاركة.

وإلى جانب الجيش الأردني الذي أرسل ستة فرق من الوحدات المختلفة، شاركت فرق ايضا من رومانيا وجمهورية التشيك حيث أرسل كل واحد منهما فريقين، ألمانيا أرسلت فريقا من وحدة المظليين ومثلها اليونان، كما تشارك كل من ايطاليا، الفلبين والسودان. بالاضافة الى الدول المشاركة، وصل عدد من "المراقبين"، لكن لم يشيروا في الأردن من أي الدول وصل هؤلاء المراقبين.

التدريب الدولي الذي بدأ امس ، افتتح بخطابات تلاها عرض للكتيبة الاردنية الخاصة الـ71، قام المقاتلون من وحدة النخبة الأردنية بعملية تسلل الى مبنى من الأرض ومن مروحيات، إنقاذ رهائن وإحباط هجوم على قافلة كبيرة.

وتنافست الطواقم فيما بينها على سيناريوهات متنوعة لمحاربة الإرهاب، شملت انقاذ رهائن من الباصات والطائرات المخطوفة، مسابقة القناصة، اطلاق نار بعد مسار يشمل عقبات وبذل جهود. بالاضافة الى تخصيصات في مجال الأمن وإحباط العمليات الإرهابية ضد المباني العامة والكرفانات، وأيضا تدريبات سطو مختلفة مع مساعدة جوية.