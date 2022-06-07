وزارة الصحة الإسرائيلية تؤكد إصابة ثالث حالة بجدري القرود

أكدت الوزارة أنه تم التأكد من إصابته بجدري القرود بعد فحص أجراه معهد إسرائيل للأبحاث البيولوجية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن حالة إصابة ثالثة مؤكدة بجدري القرود، وأفيد بأن الحالة المسجلة هي المريض رجل يبلغ من العمر 34 عامًا وصل إلى المركز الطبي في تل أبيب، مع أعراض يشتبه في أنها من جدري القرود بعد عودته من رحلة في الخارج.

وأكدت الوزارة أنه تم التأكد من إصابته بجدري القرود بعد فحص أجراه معهد إسرائيل للأبحاث البيولوجية، حسب صحيفة جيوروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتراقب وزارة الصحة الإسرائيلية كل المعلومات والمستجدات حول العالم، وهي على اتصال دائم بالسلطات الصحية في العديد من البلدان.

وتدعو الوزارة أولئك الذين أصيبوا بالحمى والطفح الجلدي المتقرح وعادوا من الخارج أو كانوا على اتصال وثيق بشخص يشتبه في إصابته بجدري القردة بالاتصال فورا بطبيبهم الشخصي.

وكان قد تم اكتشاف حالة ثانية لمرض جدري القردة في إسرائيل في مستشفى شيبا تل هشومير، في آواخر شهر مايو/آيار المنصرم ووصل المريض أمس إلى المستشفى بأعراض مريبة وخرج إلى منزله في حالة طفيفة.

يشار إلى أن أول إصابة بفيروس "جدري القردة" تعود لرجل في الثلاثينيات من عمره بعد تعرضه لمريض مصاب بالفيروس في الخارج، وكانت وزارة الصحة قد ذكرت أن حالته السريرية جيدة وتم نقله إلى مستشفى إيخليوف في تل أبيب لاستكمال الاجراءات الطبية.