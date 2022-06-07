الجيش الاسرائيلي يعلن عن فتح المزيد من الأدوار القتالية للنساء

يأتي هذا في اعقاب توصية للجنة داخلية بدمج النساء في مزيد من الأدوار القتالية

كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن الخطة لفتح المزيد من الأدوار القتالية للمقاتلات، ويأتي هذا بعد توصيات لجنة داخلية في الجيش الاسرائيلي التي فحصت الموضوع واقرت بان هناك احتمالات لاستيفاء عشرات النساء المعطيات الجسدية المطلوبة.

رئيس هيئة الأركان آفيف كوخافي تبنى توصيات اللجنة، والتي تشمل عينة تجريبية لدمج النساء في الوحدة 669 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وفتح باب الانضمام لأدوار في وحدة الهندسة الخاصة "يهلوم"، اضافة لذلك قرر الجيش الاسرائيلي فتح باب الانضمام لادوار اضافية بينها منصبين لمقالات في سلاح المدفعية، مقتفو أثر، مرشدات سياقة عملياتية، مشغلات لطائرات مسيرة.

وقامت اللجنة بفحص التركيبة الجسدية الفسيولوجية المختلفة بين الرجال والنساء، واقرت إخضاعهن لفحوصات بدنية وعقلية مختلفة لتولي هذه الادوار. اللجنة اقرت أنه من أجل التوصل لنفس المستوى لأداء المقاتل والمقاتلة مع تقليل مخاطر الإصابة بين المقاتلات، جزء من المتطلبات لدخول النساء يجب ان يكون أعلى من الرجال. في النقاش برئاسة هيئة الأركان اقر بأن تخوض النساء عملية الفحص بصورة متساوية تماما مع الرجال.