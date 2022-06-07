وزير القضاء الاسرائيلي يطالب الموحدة وميرتس بمراجعة أنفسهم ليكونوا جزءا من الحكومة

وزير القضاء الاسرائيلي يهاجم الليكود بسبب دوره بفشل تمديد قانون سريان القانون الاسرائيلي في الضفة الغربية

بعد يوم من فشل الائتلاف الحكومي تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، طالب وزير القضاء الاسرائيلي غدعون ساعر الشركاء الائتلافيين القائمة الموحدة وميرتس بإجراء مراجعة لأنفسهم، وقال خلال المقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" إن "كل اولئك الذين لم يؤيدوا أمس القانون، عملوا بنشاط لتفكيك الحكومة. طالما أنهم لا ينظمون صفوفهم، هم ليسوا جزءا من الائتلاف".

وأعلن ساعر عن نيته طرح القانون مرة أخرى في جلسة الحكومة القادمة الأحد وقال :"لن اقوم بأي شيئ بدون أن أعرف أنه تم القيام بنشاطات معينة تغير الوضع الذي كنا فيه أمس" وشدد على أنه "يوجد لي التزام بتمرير هذا القانون الحيوي" وقال إنه يجب على النواب الذين تمردوا أمس أن يستقيلوا وتابع "لكن هذه مسؤوليتهم، يجب عليهم التحلي بهذه المسؤلية لأنهم فعليا حاليا يسقطون الحكومة".

كما هاجم وزير القضاء حزب الليكود الذين اختاروا التصويت ضد القانون وقال :"الليكود أمس عمليا صوت لصالح فك الارتباط "من الضفة الغربية، وقال إنه "يجب عليهم الوقوف أمام الجمهور، وبشكل خاص الذين يسكنون في يهودا والسامرة، ويوضحون لم يتصرفون ضد المصلحة الوطنية".