تقرير إسرائيلي: ايران تهرب أسلحة عن طريق اوروبا

التقرير يقول ان تدمير مطار دمشق دفع ايران لتهريب قطع تستخدم للصواريخ الدقيقة عن طريق اوروبا

أفادت القناة الاسرائيلية "13" أنه بعد توقف مطار دمشق الدولي في أعقاب الغارة المنسوبة الى سلاح الجو الاسرائيلي في ايار/مايو، بعد شل عمل مدرج الهبوط، انتقل الايرانيون لنقل أمتعة يدوية عن طريق رحلات تجارية في اوروبا.

وذكرت القناة أن الايرانيون ينقلون في أمتعة اليد أطقم للصواريخ الدقيقة وأمور من هذا القبيل، والتي تهدف الى تحويل الصواريخ التي يمتلكها حزب الله الى صواريخ دقيقة، وذلك بعد الفهم في ايران بأن المسار بين طهران ودمشق هو مسار تراقبه المخابرات الإسرائيلية بقوة.

ويشار الى أنه يوم أمس أفادت سوريا عن غارة منسوبة لسلاح الجو الإسرائيلي، وصرح رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت اليوم خلال نقاش لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إن"العام الماضي كان نقطة تحول ضد ايران، لقد قمنا بتغيير المسار، دولة إسرائيل تنشط في مواجهة رأس الأخطبوط الايراني وليس فقط ضد أذرعه، كما كان خلال عشرات السنوات الماضية، ولت أيام الحصانة التي كانت خلالها ايران تهاجم اسرائيل من خلال اتباعها وتبقى هي سليمة بدون أي ضرر".

وأضاف بينيت :"نحن نعمل كل الوقت وفي كل مكان وسنواصل ذلك" وتابع "في السنوات الأخيرة ايران تجاوزت سلسلة من الخطوط الحمراء، في نيسان/ابريل تجاوزت خط الـ60% بتخصيب اليورانيوم بدون اي رد مضاد، اسرائيل لا يمكنها تقبل هذا الوضع ولن تتقبله. سنحتفظ لأنفسنا بحرية العمل ضد النووي الايراني مع اتفاق وبدون اتفاق، اي شيئ لن يكبل أيدينا".