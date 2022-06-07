وزير الخارجية الروسي يصل إلى تركيا لمناقشة الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن لافروف وتشاووش أوغلو سيلتقيان غدا في أنقرة

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تركيا لمناقشة إنشاء ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن لافروف وتشاووش أوغلو سيلتقيان غدا في أنقرة، مضيفة أن "الجانبين سيتناولان العلاقات الثنائية"، مشيرة إلى "استمرار الحوار السياسي بين البلدين بوتيرة عالية هذا العام".

وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها لافروف لتركيا بعد لقاء نظيريه التركي مولود تشاوش أوغلو والأوكراني ودميترو كوليبا في أنطاليا في 10 آذار/مارس.

ومن جانب آخر، كانت صربيا قد أعلنت أمس الإثنين، عن الغاء زيارة وزير الخارجية الروسي الى البلاد، وذلك بسبب رفض الدول الثلاثة بلغاريا، شمال مقدونيا والجبل الأسود عبور الطائرة الروسية فوق أجوائها. وقال لافروف في مؤتمر صحافي بعد الاعلان عن الغاء الزيارة"أمر لا يصدق حدث، حق دولة ذات سيادة استضافة ممثلين أجانب على إراضيها سلب منها".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها "تقدر جهود تركيا الهادفة إلى إزالة الحصار عن الموانئ الأوكرانية" لكنها أضافت "في الوقت الراهن، ليس هناك اتفاق حول هذه النقطة بين أوكرانيا وتركيا وروسيا".

وتابعت "القرارات يجب أن تتخذ بمشاركة جميع الأطراف المعنية".

وأوضح البيان "نرفض أي اتفاق لا يأخذ في الاعتبار مصالح أوكرانيا" مشيرا إلى رغبة كييف في إرسال الدول الغربية دعما عسكريا إلى الساحل الأوكراني والقيام بدور فعال في مواكبة القوافل المغادرة من الموانئ الأوكرانية باتجاه البحر الأسود.

وناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مسألة تصدير الحبوب مع نظيره التركي خلوصي اكار، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان.

وأوضحت "ناقش وزيرا الدفاع بالتفصيل مسألة سلامة الملاحة في البحر الأسود في ما يتعلق بحل مشكلة تصدير الحبوب من أوكرانيا".