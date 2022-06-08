استطلاع إسرائيلي: 60 مقعدا لكتلة اليمين وحزب ساعر لا يتجاوز نسبة الحسم

تم إجراء الاستطلاع بعد يوم واحد من عدم نجاح الكنيست تمرير تمديد قانون "فرض سريان القانون الإسرائيلي في الضفة"

أكد استطلاع للرأي نشرته هيئة البث الرسمية "كان" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أنه إذا أجريت انتخابات جديدة اليوم في إسرائيل فإن كتلة اليمين ستفوز بـ 60 مقعدا.

ووفقًا للاستطلاع، سيكون حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو هو الأكبر في الكنيست بحصوله على 35 مقعدًا، يليه حزب الوسط "يش عتيد" بزعامة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بـ20 مقعدًا، ومن المتوقع أن يكون حزب "الصهيونية الدينية" اليميني ثالث أكبر حزب بـ 10 مقاعد ، بينما سيحصل كل من حزب "شاس" المتدين وحزب "أزرق أبيض" في الائتلاف على ثمانية مقاعد.

كما حصل من حزب "العمل" و"يهدوت هتوراة" المتدين على 7 مقاعد لكل واحد منهما، في حين حصل كل من "يمينا" و"القائمة المشتركة" على 6 مقاعد لكل منهما، في حين حصل "يسرائيل بيتنو" على 5 مقاعد، حزبي "ميرتس" و"القائمة الموحدة" حصلوا على 5 مقاعد.

وأكدت أغلبية محدودة من الإسرائيليين - 35 في المئة - أنهم يفضلون بقاء الحكومة الحالية في السلطة. وقال ثلث الناخبين إنهم يفضلون العودة إلى صناديق الاقتراع، بينما قال حوالي 25 في المئة إنهم يؤيدون تشكيل حكومة بديلة برئاسة نتنياهو.

تم إجراء الاستطلاع بعد يوم واحد من فشل الائتلاف تمرير تمديد "قانون سريان القانون الاسرائيلي"في الضفة الغربية، وحذر زعيم "تكفا حداشا" وزير القضاء غدعون ساعر من أن عدم تمرير القانون يعرض بقاء التحالف للخطر.

ويمنح هذا القانون إسرائيل الولاية القانونية على مستوطني الضفة الغربية، وتتم المصادقة عليها كل خمس سنوات منذ عام 1967.