إيران: مصرع 17 شخصا على الأقل في حادث خروج قطار عن سكته

أكد مجتبى خالدي للتلفزيون الرسمي "قتل 17 شخصا وأصيب عدد آخر بجروح في الحادث"

أكد المتحدث باسم منظمة طب الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي، أن حادثة خروج قطار عن سكته خلال رحلة بين مدينتي مشهد، ويزد وسط إيران، فجر اليوم الأربعاء، تسببت في مقتل 17 شخصاً وإصابة أشخاص آخرين.

وقال المتحدث باسم هيئة الاغاثة الوطنية مجتبى خالدي للتلفزيون الرسمي ""قتل 17 شخصا وتم نقل 37 جريحا الى المستشفى"، مشيرا إلى أن "15 من المصابين حالتهم حرجة وتم نقلهم الى المستشفى"، وأوضح أن ثلاثاً من عربات القطار الـ7 خرجت عن القضبان، حسب موقع العربي الجديد.

وقال نائب رئيس شركة السكك الحديد الإيرانية مير حسن موسوي للقناة الرسمية إن "القطار الذي كان على متنه 348 راكبا، انحرف بعد احتكاك مع آلة حفر" كانت موجودة على مقربة من سكته.

ويأتي انحراف القطار بعد أكثر من أسبوعين على انهيار جزء من مبنى في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، في حادث وصلت حصيلته الى 43 قتيلا، وفق آخر الأرقام التي أعلنها مسؤولون الثلاثاء، مع تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض.

وأدى تصادم قطارين في شمال إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، الى مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من ثمانين آخرين بجروح، في واحدة من أسوأ كوارث السكك الحديد في الجمهورية الإسلامية منذ أعوام.