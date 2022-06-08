قائد عسكري إسرائيلي: حزب الله يضاعف بناء مواقعه الأمامية على الحدود

وحذر القائد العسكري بأن إسرائيل تعرف كافة تفاصيل الذين ينشطون بالقرب من الحدود من الجانب اللبناني

قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمير برعام أن حزب الله يضاعف خلال الفترة الأخيرة بناء مواقعه الأمامية على الخط الحدودي.

وتطرق برعام في كلمته الاربعاء الى الوضع الأمني شمالي إسرائيل، خلال الذكرى السنوية لقتلى الجيش الإسرائيلي في حرب لبنان الثانية التي أقيمت في جبل أدير في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وقال برعام :" في الفترة الأخيرة تضاعف بناء المواقع الأمامية لحزب الله، هنا على الخط الحدودي، نحن نرى نشطاء حزب الله يصلون الى منطقة السياج الحدودي، نحن نعرفهم: أسمائهم، من أين يأتون وأين يعملون، سيأتي اليوم الذي سيدفعون فيه الثمن".

وأكد قائد المنطقة الشمالية بأن الجيش الإسرائيلي يراقب التطورات عن كثب وسيواصل "تحسين أداء وجهوزية قواته لمواجهة احتمال اندلاع معركة على الحدود"، وشدد برعام على أن "قوات الجيش الإسرائيلي ستقاتل بقوة جوا وبرا وبحرا ضد أهداف العدو بالقرب من الحدود وفي عمق الأراضي اللبنانية".