من بين الكتابات التي كانت على شاهد القبر والجدران وأماكن أخرى في المتحف، "الصهاينة ارتكبوا المحرقة"

عثر اليوم على كتابات مسيئة ومعادية، اليوم الأربعاء، في متحف المحرقة على جبل صهيون، الذي يقع في الجنوب الغربي من مدينة القدس .

ومن بين الكتابات التي كانت مكتوبة على شاهد القبر والجدران وأماكن أخرى في المتحف، "الصهاينة ارتكبوا المحرقة"، و" الصهاينة =النازيون".

وقامت الشرطة الإسرائيلية، بفتح تحقيق للتعرف على أصحاب رسائل الكراهية هذه .

وكان متحف المحرقة قد افتتح في عام 1949، وهو أول متحف تم إنشاؤه في إسرائيل تخليدا لذكرى الضحايا اليهود في الإبادة الجماعية النازية.

تم دفن رماد ضحايا معسكر اعتقال أورانينبورغ في ألمانيا وكذلك لفائف التوراة التي دنسها النازيون في الموقع.

على عكس متحف "ياد فاشيم" - المركز العالمي التوثيقي والبحثي والتعليمي لتخليد ذكرى الهولوكوست - الذي أنشئ في عام 1953 على جبل هرتسل - والذي يُقصد به أن يكون مكانًا يرمز إلى ولادة جديدة بعد الدمار، اختارت الحاخامات الرئيسية جبل النبي داود/صهيون كموقع لمتحف المحرقة بسبب قربها من قبر النبي داود عليه السلام، ويشير ضمنيًا إلى التاريخ اليهودي القديم والوعد بالفداء المسيحي.

يستحضر الجو داخل المتحف، الذي تضاء غرفه الرطبة الشبيهة بالكهوف بالشموع، الهولوكوست باعتباره استمرارًا للموت والدمار الذي حل بالمجتمعات اليهودية على مر العصور.