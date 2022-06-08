منسق كورونا بإسرائيل: "لسوء الحظ، على ما يبدو نبدأ بموجة جديدة لكورونا"

سجل في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة انخفاض بعدد إصابات كورونا تدفع الحكومة لاتخاذ خطوات جديدة

حذر منسق شؤون كورونا بروفيسور سلمان زرقا، صباح اليوم من موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا في إسرائيل، وهي السادسة منذ عام 2020 والتي تأتي بعد فترة طويلة من إزالة القيود.

وقال زرقا خلال مشاركته في مؤتمر "Medicine 2042" إنه "لسوء الحظ، على يبدو نبدأ في إسرائيل موجة كورونا جديدة، موجة BA.5" وأضاف بأن وزارة الصحة تدرس إعطاء جرعة تطعيم خامسة للفئة السكانية في خطر.

وتطرق زرقا بأقواله بحسب موقع "والا" الى عملية استبدال الحكم في إسرائيل مع انتشار الفيروس، والاختلاف بالسياسة بين الحكومة السابقة والحالية وقال :"التغيير بالحكومة جلب مهمة جديدة: للتوازن بين انقاذ الأرواح من كورونا، واتخاذ رؤية أوسع حول الأمن القومي بالتعليم، الاقتصاد وغيرها. الحكومة حاولت عدم فرض قيود، عدم فرض اغلاق والسماح للسوق بالتوسع رغم كورونا".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية طالبت المواطنين أمس اتخاذ وسائل الحيطة لتجنب العدوى، رغم عدم وجود قيود اليوم، باستثناء ارتداء الكمامة في صناديق المرضى والعيادات، واقترحت الوزارة العودة الى ارتداء الكمامة وتجنب التواصل الاجتماعي إن شعروا بسوء .

وسجلت إسرائيل 4,585 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية خلالها 20%، كما سجل انخفاض بعدد الإصابات الخطيرة وبلغ 89 إصابة بينهم 18 يستعينون بأجهزة تنفس.