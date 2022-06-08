الضفة الغربية:سائق فلسطيني يخطف بندقية "ام 16" من شرطي سير إسرائيلي ويفر هاربا

وبحسب التقرير الإسرائيلي يبدو ان خلفية الحادث جنائية وقام السائق بتسليم نفسه لاحقا

خطف سائق سيارة فلسطيني صباح اليوم بندقية من طراز M-16 من شرطي سير على مفترق الفوار جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية، وفر بسرعة هاربا، المشتبه انطلق مسرعا بسيارته بحسب "واينت" على ما يبدو تجاه مدينة الخليل، وأطلقت قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي أعمال بحث خلفه، وبعد مرور ساعات قام بتسليم نفسه إلى أجهزة الأمن الفلسطينية.

وطلب رجال شرطة السير من السائق ان يعرض هويته خلال إجراءات فحص أمنية روتينية لشرطة السير على المفترق، وحين طلبوا منه استعراض الوثائق بدأ بالسير بسيارته، وفي توثيق للحادث ظهر رجال الشرطة وهم يوجهون أسلحتهم نحوه، وردا على ذلك قام بإمساك سلاح أحدهم وواصل السير، وكان يجر الشرطي خلال ذلك حتى سحب البندقية منه.

الشرطي الإسرائيلي لم يصب بأي أذى جسدي ولم يحتج لعلاج طبي، وذكر "واينت " إنه على ما يبدو خلفية الحادث جنائية وليست قومية، وذكرت الشرطة أن هوية المشتبه معروفة لديهم.