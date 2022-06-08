الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبها بتهديد عضو الكنيست ايتمار بن غفير

المشتبه كان انتحل صفه شرطي من منطقة الشمال وقام بتهديد عضو الكنيست

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء مشتبها بانتحالة صفة شرطي وقام بتهديد مواطنين هاتفيا، بينهم عضو الكنيست ايتمار بن غفير، من بين التهديدات التي وصلت لبن غفير عن طريق رسالة صوتية "سنقتلك، سنقتلك، مسدسنا مصوب نحوك مع رصاصات" أيضا ارسل لبن غفير "انا بالطريق اليك، مسدسي جاهز مع مخزنين للخراطيش و16 رصاصة، أنا الآن بالطريق اليك، ولزوجتك وأطفالك، وقتك انتهى".

المشتبه به بحسب "معاريف "نفذ المكالمات بطريقة وكأنها خارجة من هاتف يستخدمه شرطي من الشمال، وفي بعض المكالمات عرف عن نفسه باسم ضابط الشرطة الذي انتحل شخصيته. وحدة السايبر التابعة لشرطة الشمال فتحت تحقيقا بهدف الوصول الى المكان الفعلي للجهاز التي خرجت منه المكالمات وهوية صاحب الهاتف.

وقادت التحقيقات الى المشتبة ذي الـ31 عاما، من مدينة تل أبيب، وتم اعتقاله من قبل شرطة تل ابيب مساء أمس ، وصباح اليوم طلبت الشرطة من محكمة الصلح في طبريا شمال إسرائيل تمديد اعتقاله، وأقرت المحكمة ان يتم تمديد الاعتقال حتى يوم الأحد القادم.